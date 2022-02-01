Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной системы «Мир».

Перечислят их по линии Фонда социального страхования (ФСС), сообщает PRIMPRESS . Это выплаты, которые начислят по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

Стоит отметить, что по регионам дата начисления пособия по уходу за ребенком отличается. Например, в Тверской области эту выплату 4 февраля получат те, кому она приходит на номер расчетного счета в банке. А 3 февраля ее начислили тем, кто оформил получение выплаты на карту «Мир».

Важно отметить, что выплата от ФСС приходит только работающим гражданам и зависит от размера зарплаты. Пока это пособие приходит в прежнем размере, так как в феврале перечисляется выплата за январь. А с марта выплата будет приходить с учетом индексации в размере 8,4%.

Размер такой выплаты составляет 40% от среднего заработка, но при этом он не должен быть ниже минимального размера. На данный момент это 7 083 рубля, а с февраля – 7 678 рублей. Максимальный размер выплаты составляет 31 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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