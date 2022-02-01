Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной системы «Мир».
Перечислят их по линии Фонда социального страхования (ФСС), сообщает PRIMPRESS. Это выплаты, которые начислят по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.
Стоит отметить, что по регионам дата начисления пособия по уходу за ребенком отличается. Например, в Тверской области эту выплату 4 февраля получат те, кому она приходит на номер расчетного счета в банке. А 3 февраля ее начислили тем, кто оформил получение выплаты на карту «Мир».
Важно отметить, что выплата от ФСС приходит только работающим гражданам и зависит от размера зарплаты. Пока это пособие приходит в прежнем размере, так как в феврале перечисляется выплата за январь. А с марта выплата будет приходить с учетом индексации в размере 8,4%.
Размер такой выплаты составляет 40% от среднего заработка, но при этом он не должен быть ниже минимального размера. На данный момент это 7 083 рубля, а с февраля – 7 678 рублей. Максимальный размер выплаты составляет 31 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...Подробнее
Коммунальщики Смольного до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. Плюс остается нерешенной проблема с...Подробнее
Израильские корреспонденты телеканала «Kan 11» сообщили о задействовании Россией комплексов радиоэлектронного...Подробнее
Американский обозреватель «The Atlantic» сообщил о вероятном плане президента РФ Владимира Путина по нивелированию...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
Комментировать