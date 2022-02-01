Пенсионерам в России придет на карту выпалата по 19 тыс. рублей с 4 февраля 2022 года

Многие пенсионеры уже с 4 февраля получат пенсии с учетом новой индексации.

Выплаты будут приходить не всем одновременно, тем не менее пенсии получат все, пишет PRIMPRESS .

Важно отметить, что повышение не будет для всех одинаковым, поскольку его размер зависит от размера пенсии. В ряде регионов также к пенсии насчитывают доплату. Например, ее получают пожилые жители Москвы и Московской области.

Стоит учитывать, что индексация составит 8,6% от декабрьского размера пенсии и будет начислена только неработающим гражданам, которые получают страховую пенсию. Также пенсионеры получают доплату за январь, так как в январе пенсии проиндексировали только на 5,9%.

Эксперты отмечают, что в среднем пенсии с учетом февральской индексации вырастут на 1,5 тыс. рублей. Поэтому средний размер пенсии вырастет до 18 984 рубля.

А вот военные пенсии, скорее всего, проиндексируют в марте, поскольку соответствующий законопроект еще не был принят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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