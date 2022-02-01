Пенсионерам в России придет на карту выпалата по 19 тыс. рублей с 4 февраля 2022 года

Сегодня, 15:49

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Пенсионерам в России придет на карту выпалата по 19 тыс. рублей с 4 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Многие пенсионеры уже с 4 февраля получат пенсии с учетом новой индексации.

Выплаты будут приходить не всем одновременно, тем не менее пенсии получат все, пишет PRIMPRESS.

Важно отметить, что повышение не будет для всех одинаковым, поскольку его размер зависит от размера пенсии. В ряде регионов также к пенсии насчитывают доплату. Например, ее получают пожилые жители Москвы и Московской области.

Стоит учитывать, что индексация составит 8,6% от декабрьского размера пенсии и будет начислена только неработающим гражданам, которые получают страховую пенсию. Также пенсионеры получают доплату за январь, так как в январе пенсии проиндексировали только на 5,9%.

Эксперты отмечают, что в среднем пенсии с учетом февральской индексации вырастут на 1,5 тыс. рублей. Поэтому средний размер пенсии вырастет до 18 984 рубля.

А вот военные пенсии, скорее всего, проиндексируют в марте, поскольку соответствующий законопроект еще не был принят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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