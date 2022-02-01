ПФР заявил пенсионерам в РФ в возрасте 55 и 60 лет о возможности оформить пенсию в 2022 году

Пенсионеры, которые достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, получают возможность оформить выплату при соблюдении определенных условий. Эту приятную для пожилых людей новость сообщили специалисты Пенсионного фонда России. Дело в том, что многим россиянам неизвестно о том, что они имеют право на оформление накопительной пенсии.

Этот вид пенсии оформляется гражданами по достижении пенсионного возраста, который действовал до 2019 года. Как сказали в ПФР, пожилым людям, которые выходят на пенсию досрочно, средства накоплений можно назначить одновременно со страховой выплатой. На сайте фонда можно узнать о наличии накоплений. Если накопления были сформированы в ПФР, то получить их можно, подав заявление через сайт ведомства или портал госуслуг. Если средства хранятся в негосударственном пенсионном фонде, то нужно обратиться туда.

Стоит сказать, что выплата осуществляется разными способами. Речь может идти как о доплате к текущей пенсии, так и о разовой выплате, пишет primpress.ru .

Единовременно деньги можно получить только если при расчете накопительной пенсии она окажется менее 5% от страховой, заявили в ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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