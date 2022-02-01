ПФР: граждане в России получат новое пособие в 14 тыс. рублей в феврале 2022 года

Сегодня, 09:14

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ПФР: граждане в России получат новое пособие в 14 тыс. рублей в феврале 2022 года
Фото из открытых источников

Получить дополнительно 14 тыс. рублей смогут россияне по линии Пенсионного фонда России.

Выплачивать это пособие ПФР будет ежемесячно, пока соблюдаются условия его начисления, пишет PRIMPRESS.

Важно отметить, что пособие это выплачивается только по заявлению, и получить его могут те, кто ухаживает за ребенком военнослужащего по призыву. Получить такую выплату может не только мать ребенка, но и его опекун, или любой родственник, который ухаживает за малышом. Это может быть и бабушка, и дедушка, или дядя. Важно лишь то, чтобы человек действительно осуществлял уход за ребенком.

Оформить такую выплату можно только в том случае, если отец ребенка несет службу в армии по призыву. А вот если отец ребенка учится в военном училище или на военной кафедре вуза, начислять выплату не будут.

До февраля 2022 года эта выплата составляла 12 818 рублей в месяц. Но после индексации в феврале в размере 8,4%, выплата выросла почти до 14 тыс. рублей.

Отметим, для оформления выплаты в ПФР следует принести свидетельство о рождении ребенка, а также документы, доказывающие службу отца по призыву. Решение о назначении выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней, и еще через пять дней деньги придут на счет, указанный в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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