ПФР: граждане в России получат новое пособие в 14 тыс. рублей в феврале 2022 года

Получить дополнительно 14 тыс. рублей смогут россияне по линии Пенсионного фонда России.

Выплачивать это пособие ПФР будет ежемесячно, пока соблюдаются условия его начисления, пишет PRIMPRESS .

Важно отметить, что пособие это выплачивается только по заявлению, и получить его могут те, кто ухаживает за ребенком военнослужащего по призыву. Получить такую выплату может не только мать ребенка, но и его опекун, или любой родственник, который ухаживает за малышом. Это может быть и бабушка, и дедушка, или дядя. Важно лишь то, чтобы человек действительно осуществлял уход за ребенком.

Оформить такую выплату можно только в том случае, если отец ребенка несет службу в армии по призыву. А вот если отец ребенка учится в военном училище или на военной кафедре вуза, начислять выплату не будут.

До февраля 2022 года эта выплата составляла 12 818 рублей в месяц. Но после индексации в феврале в размере 8,4%, выплата выросла почти до 14 тыс. рублей.

Отметим, для оформления выплаты в ПФР следует принести свидетельство о рождении ребенка, а также документы, доказывающие службу отца по призыву. Решение о назначении выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней, и еще через пять дней деньги придут на счет, указанный в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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