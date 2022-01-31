ПФР начал прием заявлений от жителей РФ на выплату 20 тыс. 500 рублей

Сегодня, 17:54

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ПФР начал прием заявлений от жителей РФ на выплату 20 тыс. 500 рублей
Фото из открытых источников

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о старте приема заявлений на получение материальной помощи в размере 20 500 рублей. Указывается, что получить такою разовую выплаты смогут те граждане, которые приняли в семью ребенка из детского дома, передает «Primpress.ru».

Согласно постановлению правительства РФ, в феврале 2022 года произойдет индексация почти всех социальных выплат — в том числе и тех, которые полагаются усыновителям ребенка. Указывается, что при взятии ребенка из детского дома гражданин может стать как непосредственно приемным родителем или усыновителем, так и попечителем или опекуном ребенка — характер выплат от этого не изменится. 

После запланированной индексации соцвыплат размер помощи для россиян, принявших ребенка из детского дома, составит около 20 500 рублей — выплачиваться средства будут после рассмотрения заявления непосредственно от усыновителя или попечителя ребенка. В ПФР добавили, что помимо заявления гражданину необходимо будет предоставить пакет документов, который подтверждает факт взятия ребенка из детского дома и принятия его в семью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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