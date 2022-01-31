ПФР начал прием заявлений от жителей РФ на выплату 20 тыс. 500 рублей

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о старте приема заявлений на получение материальной помощи в размере 20 500 рублей. Указывается, что получить такою разовую выплаты смогут те граждане, которые приняли в семью ребенка из детского дома, передает «Primpress.ru».
Согласно постановлению правительства РФ, в феврале 2022 года произойдет индексация почти всех социальных выплат — в том числе и тех, которые полагаются усыновителям ребенка. Указывается, что при взятии ребенка из детского дома гражданин может стать как непосредственно приемным родителем или усыновителем, так и попечителем или опекуном ребенка — характер выплат от этого не изменится.
После запланированной индексации соцвыплат размер помощи для россиян, принявших ребенка из детского дома, составит около 20 500 рублей — выплачиваться средства будут после рассмотрения заявления непосредственно от усыновителя или попечителя ребенка. В ПФР добавили, что помимо заявления гражданину необходимо будет предоставить пакет документов, который подтверждает факт взятия ребенка из детского дома и принятия его в семью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
Юная девушка перед падением была на балконе с двумя подругами. Во время вечеринки с друзьями, в доме на Загорьевской...Подробнее
После этих выходных, с первого дня февраля, специалисты предупреждают о возможном падении российского рубля:...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов. Он рассказал, из-за чего...Подробнее
В Китае уверены, что их истребитель J-20 намного лучше российского истребителя пятого поколения Cу-57, и, к тому же, на...Подробнее
Великобритания активизировала элитные части ВС из-за образования «украинского кризиса». Эксперты отмечают, что режим...Подробнее
Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...Подробнее
Комментировать