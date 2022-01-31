Всех граждан в России, получающих пенсию на банковскую карту, ждет сюрприз с 3 февраля

Сегодня, 15:29

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Всех граждан в России, получающих пенсию на банковскую карту, ждет сюрприз с 3 февраля
Фото из открытых источников

Всем пенсионерам Российской Федерации, выплаты по старости которым перечисляют на банковские карточки, объяснили, какие новые возможности сейчас им предоставлены. Если возникнет необходимость перевести собственную пенсию на какую-нибудь карточку, то люди преклонного возраста могут получить не только разовую денежную выплату, но и страховку от списаний. Об этом сегодня, в среду, 2 февраля 2022 года, пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS. 

Банк ВТБ в настоящее время подготовил пожилым пенсионерам различные бонусы приятного характера. Для тех получателей пенсий, которые решат перевести свои пенсионные выплаты на карточку ВТБ, запланированы многочисленные новые финансовые возможности. Одна из них: каждому пенсионеру, решившему начать получать пенсию на карту данного финучреждения до апреля, банк начислит разовую выплату в сумме 2 000 рублей. Эти деньги человек вправе потратить на свое усмотрение. Одновременно с этим, на остаток по счету будет действовать увеличенный процент. Теперь он составит восемь процентов годовых. То есть именно такой процент будет начисляться на денежные средства, которые будут лежать на карте пенсионера. 

Также пенсионеры получат страховку на случай незаконных списаний. Например, если банковская карта пожилого человека станет объектом мошенников. Такая страховка будет бесплатной, но зато она сможет защитить пенсионеров от ситуаций, когда с их счета попытаются украсть деньги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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