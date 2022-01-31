Пенсионерам РФ назвали справку, которая повысит пенсию сразу на 8 тыс. 700 рублей в 2022 году

Получить прибавку к пенсии смогут российские пенсионеры даже если они официально работают.

О том, как оформить доплату к пенсии, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет PRIMPRESS . Это доплата, которую могут получить пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, или у которых есть дети, обучающиеся в вузе на стационаре.

Важно и то, что эту выплату могут оформить оба супруга, что позволяет удвоить сумму доплат. Но придется собрать документы, чтобы доказать, факт обучения ребенка. А вот если дети несовершеннолетние, то по дополнительным инстанциям за справками бегать не придется.

«Факт иждивения для несовершеннолетних детей доказывать не нужно. Главное, чтобы они жили вместе с пенсионером. А если речь идет о студентах, придется представить в ПФР справку из учебного заведения. Важно, чтобы обучение проходило именно по очной форме», – рассказал Власов.

Стоит отметить, что на данный момент такая доплата составляет 2 170 рублей и начислят ее максимум за троих несовершеннолетних детей в семье. Если в семье двое детей, за которых начисляется прибавка, и двое родителей-пенсионеров, то доплата может составить около 8,7 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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