Разовая выплата пожилым жителям РФ в 7 тыс. рублей начнется с 4 февраля 2022 года

Вчера, 23:44

0

Image 16+
Разовая выплата пожилым жителям РФ в 7 тыс. рублей начнется с 4 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Как сообщают в PRIMPRESS, с 4 февраля в автоматическом режиме пожилым россиянам начнет перечисляться единоразовая выплата. Ее размер составит порядка 7 000 рублей.

Однако это новшество коснется не всех пожилых граждан России, а только одной категории - детей войны. Другими словами, те, кому на момент начала и окончания Второй мировой еще не исполнилось 18 лет, могут рассчитывать на новую денежную помощь от правительства.

Отмечается, что данную категорию российских пенсионеров - одну из самых «уважаемых» - стараются материально поддержать на местах во многих отечественных регионах. На государственном уровне разовое пособие прошлого года равнялось 5 000 рублей. В нынешнем же году с 4 февраля дети войны смогут получить увеличенную денежную помощь - 7 000. Причем эта сумма не зависит от доходов конкретного пенсионера.

Предполагается, что до конца апреля эту помощь получат все.

Для получения этой разовой выплаты никакие документы никуда нести не нужно - все произойдет в автоматическом режиме: система сама найдет личные данные пенсионеров в базах данных органов соцзащиты. 

Напомним, детям войны в большинстве регионов предоставляются льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также доплаты к пенсиям, зависящие от региона проживания человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разовая выплата пожилым жителям РФ в 7 тыс. рублей начнется с 4 февраля 2022 года

Вчера, 23:44

Пенсионерам в РФ объяснили, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир» в феврале

Вчера, 18:29

В ПФР перечислили гражданам в РФ три условия для выхода на пенсию в 2022 году

Вчера, 12:44

Россиян ожидают неприятные цифры в квитанциях ЖКХ

Вчера, 11:04

Можно успеть купить: названы продукты, которые подорожают на 20%

Вчера, 00:14

Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

31-01-2022, 22:44

Экономист Масленников: зарплаты россиян сократятся из-за решения Минтруда

31-01-2022, 16:54

С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

31-01-2022, 16:44

В ПФР сообщили о начале выплат от 5 до 10 тыс. рублей гражданам в России с 3 февраля

31-01-2022, 16:24

Сбербанк сообщил приятную новость пользователям приложения «Сбербанк Онлайн»

31-01-2022, 14:54

Повышение акцизов на алкоголь и прибавка к пенсии ожидают россиян с 1 февраля 2022

31-01-2022, 12:49

ПФР сообщил гражданам в РФ о новой разовой выплате 23 000 рублей с 1 февраля 2022 года

31-01-2022, 09:59

Новую разовую выплату 5 тыс. рублей получит большинство граждан в РФ в 2022 году

31-01-2022, 09:54

Разовая выплата 10 тысяч рублей к пенсии с 1 февраля

31-01-2022, 08:54

Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года

30-01-2022, 22:39

Аналитик TeleTrade Гойхман предупредил всех граждан в России о риске роста доллара до 80 рублей

30-01-2022, 17:29

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

Владельцев карт «Мир» Сбербанка ждет сюрприз с 31 января

30-01-2022, 15:29

Россиянам зачислят на карту 2000 рублей

30-01-2022, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее
Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

Вчера, 19:51

0

Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...

Подробнее
ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

ЗРПК «Панцирь-С» атаковал американский ударный дрон в Ираке

30-01-2022, 12:19

0

Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за...

Подробнее
Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

31-01-2022, 12:45

0

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

31-01-2022, 20:48

0

Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...

Подробнее
Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года

Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года

30-01-2022, 22:39

0

После этих выходных, с первого дня февраля, специалисты предупреждают о возможном падении российского рубля:...

Подробнее
Названы пенсионеры, которым с 1 февраля пенсию не повысят

Названы пенсионеры, которым с 1 февраля пенсию не повысят

30-01-2022, 14:24

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов предупредил о том, что некоторые пенсионеры пока могут не рассчитывать на получение...

Подробнее
В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

В США и НАТО не понимают, что делать с «новым русским оружием Путина»

30-01-2022, 14:59

0

Эксперты НАТО сходятся во мнении о том, что сейчас российская армия боеспособна как никогда. Вооруженные силы РФ...

Подробнее