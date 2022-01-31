Разовая выплата пожилым жителям РФ в 7 тыс. рублей начнется с 4 февраля 2022 года

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Как сообщают в PRIMPRESS, с 4 февраля в автоматическом режиме пожилым россиянам начнет перечисляться единоразовая выплата. Ее размер составит порядка 7 000 рублей.
Однако это новшество коснется не всех пожилых граждан России, а только одной категории - детей войны. Другими словами, те, кому на момент начала и окончания Второй мировой еще не исполнилось 18 лет, могут рассчитывать на новую денежную помощь от правительства.
Отмечается, что данную категорию российских пенсионеров - одну из самых «уважаемых» - стараются материально поддержать на местах во многих отечественных регионах. На государственном уровне разовое пособие прошлого года равнялось 5 000 рублей. В нынешнем же году с 4 февраля дети войны смогут получить увеличенную денежную помощь - 7 000. Причем эта сумма не зависит от доходов конкретного пенсионера.
Предполагается, что до конца апреля эту помощь получат все.
Для получения этой разовой выплаты никакие документы никуда нести не нужно - все произойдет в автоматическом режиме: система сама найдет личные данные пенсионеров в базах данных органов соцзащиты.
Напомним, детям войны в большинстве регионов предоставляются льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также доплаты к пенсиям, зависящие от региона проживания человека.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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