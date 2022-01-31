Пенсионерам в РФ объяснили, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир» в феврале

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Получателям пенсий Российской Федерации объяснили, почему в феврале этим гражданам следует забрать с карточки банка «Мир» все пенсионные деньги, поступившие на их счета. Такую информацию распространила аналитик по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, пишет на своих страницах онлайн-издание PRIMPRESS.
Как утверждает пенсионный эксперт, если пенсионные деньги останутся на карточках пожилых граждан России, это может быть чревато различными отрицательными и непредсказуемыми последствиями для них. Известно много фактов, когда банковские учреждения, может быть, ошибочно, а может быть, умышленно, перечисляют одновременно всю пенсию человека, задолжавшего различным организациям, в адрес приставов суда. Хотя, начиная с 1 февраля, в соответствии с законом РФ, людям преклонного возраста обязаны оставлять на счетах деньги в размере прожиточного минимума. Однако, как известно из практики, данную норму закона на первых порах после принятия выполняют отнюдь не все кредитные организации. Причем списание со счета пенсионера часто случается даже в том случае, если все долги у него уже погашены.
Помимо этого, Киреева обратила внимание на проценты, которые начисляются на остаток по счету на таких картах. Чаще всего размер таких процентов очень небольшой, а на фоне возросшей инфляции они кажутся совсем мизерными. Эксперт посоветовала снимать все деньги с карты и тратить их, поскольку уровень инфляции в феврале будет продолжать расти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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