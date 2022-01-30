В ПФР перечислили гражданам в РФ три условия для выхода на пенсию в 2022 году

Для того, чтобы в 2022 году выйти на пенсию, необходимо выполнить несколько условий. О том, кто сможет выйти в 2022 году на пенсию по старости, объяснили в Пенсионном фонде России, передает РГ .

Одним из самых важных условий для выхода на пенсию является достижение определенного возраста. Поскольку в России идет пенсионная реформа, то в 2022 году на пенсию смогут выйти те мужчины, которым исполниться 61,5 года, то есть, родившиеся во втором полугодии 1960 года. Для женщин сейчас возрастной минимум на уровне 56,5 лет. Это женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года.

Еще одним условием для выхода на пенсию является наличие страхового стажа не менее 13 лет. Чтобы получать страховую пенсию, необходимо получить 23,4 пенсионного коэффициента.

Но некоторые граждане смогут выйти на досрочную пенсию. Это жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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