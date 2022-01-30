Россиян ожидают неприятные цифры в квитанциях ЖКХ

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Россиян предупредили о том, что в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг их ожидает сюрприз. Многие уже получили платежки за январь и увидели там рост показателей. Речь идет о повышении тарифа на вывоз мусора и на отопление. Причем услугу вывоза мусора, как ранее сообщалось, вывели в отдельный платеж ЖКХ.
Стоит сказать, что компании, занимающиеся вывозом мусора, заявили, что работают себе в убыток. Это и стало причиной подорожания услуги. О повышении тарифов на отопления сообщили жители домов в Приморье, в которых стоят счетчики. Им придется заплатить на 2-2,5 тысячи больше, пишет primpress.ru.
Россияне делятся своими впечатлениями от платежек в соцсетях.
«Нам пришли квитанции за отопление на 2200 рублей больше, чем в прошлом году. Это у всех так? С чем это связано? Ну ладно повысить на 500 рублей, но не на 2200 же».
«У нас есть счётчик домовой, было 2200, стало 4000. Это очень дорого! Может быть, он неисправный?»
К слову, некоторые граждане сообщали, что в их домах топили слишком сильно, и теперь им приходится за это платить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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