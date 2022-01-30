Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Вчера, 22:44

0

Image 16+
Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале.

По информации специалистов из налоговой службы, получить эту выплату смогут все россияне, которые оформят статус самозанятости.

Самозанятые люди платят невысокую ставку налога, которая составляет четыре процента от общих доходов. Если же речь идет о юридических лицах, то они платят государству налог в размере шести процентов. Но это сумма гораздо ниже других вариантов.

Кроме того все, кто впервые оформляет этот статус, получит от государства по 10 тысяч рублей. Эта денежная выплата будет зачислена на счет человека после полного оформления и прохождения всех процедур в налоговой. Следует уточнить, что потратить эту сумму можно исключительно для снижения налоговой нагрузки.

Специалисты поясняют, что для получения статуса самозанятого необязательно иметь свой бизнес. Вполне достаточно иметь свой стабильный, хоть и небольшой, доход. Это может быть репетиторство, клининг, хенд мейд и другое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Вчера, 22:44

Экономист Масленников: зарплаты россиян сократятся из-за решения Минтруда

Вчера, 16:54

С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

Вчера, 16:44

В ПФР сообщили о начале выплат от 5 до 10 тыс. рублей гражданам в России с 3 февраля

Вчера, 16:24

Сбербанк сообщил приятную новость пользователям приложения «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 14:54

Повышение акцизов на алкоголь и прибавка к пенсии ожидают россиян с 1 февраля 2022

Вчера, 12:49

ПФР сообщил гражданам в РФ о новой разовой выплате 23 000 рублей с 1 февраля 2022 года

Вчера, 09:59

Новую разовую выплату 5 тыс. рублей получит большинство граждан в РФ в 2022 году

Вчера, 09:54

Разовая выплата 10 тысяч рублей к пенсии с 1 февраля

Вчера, 08:54

Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года

30-01-2022, 22:39

Аналитик TeleTrade Гойхман предупредил всех граждан в России о риске роста доллара до 80 рублей

30-01-2022, 17:29

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

Владельцев карт «Мир» Сбербанка ждет сюрприз с 31 января

30-01-2022, 15:29

Россиянам зачислят на карту 2000 рублей

30-01-2022, 14:44

Названы пенсионеры, которым с 1 февраля пенсию не повысят

30-01-2022, 14:24

В России с 1 февраля 2022 года повысят пенсии, пособия и введут новые QR-коды

30-01-2022, 12:19

Пожилым гражданам в России выплатят по 4 тыс. 300 рублей к пенсии с февраля 2022 года

30-01-2022, 09:34

Части пожилых граждан в России указали на перенос новой индексации на 8,6%

30-01-2022, 09:29

Гражданам в РФ рассказали о выплате 16 000 рублей от соцзащиты с 1 февраля

30-01-2022, 09:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

30-01-2022, 17:14

0

Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...

Подробнее
Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

29-01-2022, 17:34

0

Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...

Подробнее
10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

29-01-2022, 15:14

0

В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...

Подробнее
Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

29-01-2022, 15:59

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...

Подробнее
Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

29-01-2022, 13:20

0

В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...

Подробнее
Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

30-01-2022, 17:14

0

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

Политолог указал на информационные просчеты Беглова

29-01-2022, 22:01

0

В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...

Подробнее
ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

0

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...

Подробнее
Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

Смольный дал невыполнимое обещание по уборке мусора

30-01-2022, 18:09

0

Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...

Подробнее
Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы предложил создать комитет по уборке снега в Петербурге

Вчера, 12:45

0

Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...

Подробнее