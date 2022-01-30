Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

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Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале.
По информации специалистов из налоговой службы, получить эту выплату смогут все россияне, которые оформят статус самозанятости.
Самозанятые люди платят невысокую ставку налога, которая составляет четыре процента от общих доходов. Если же речь идет о юридических лицах, то они платят государству налог в размере шести процентов. Но это сумма гораздо ниже других вариантов.
Кроме того все, кто впервые оформляет этот статус, получит от государства по 10 тысяч рублей. Эта денежная выплата будет зачислена на счет человека после полного оформления и прохождения всех процедур в налоговой. Следует уточнить, что потратить эту сумму можно исключительно для снижения налоговой нагрузки.
Специалисты поясняют, что для получения статуса самозанятого необязательно иметь свой бизнес. Вполне достаточно иметь свой стабильный, хоть и небольшой, доход. Это может быть репетиторство, клининг, хенд мейд и другое.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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