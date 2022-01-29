С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов.
Он рассказал, из-за чего пожилым гражданам снова придется больше тратить, передает PRIMPRESS. Причин этого, по его словам, несколько.
Так, в феврале снова вырастут цены на продукты питания. Еще в январе многие крупные торговые сети сообщили, что повышают цены на товары, которые они реализуют. И это при том, что в январе инфляция не остановилась.
«Росстат отчитался, что в январе каждую неделю инфляция росла. Повышались цены как раз на те продукты, которые покупают пенсионеры. Это морковь, картофель, сахар, растительное масло, гречневая крупа и т. д. В феврале эта тенденция продолжится», – подчеркнул Власов.
С 1 февраля будут расти цены на сладости, соки и напитки. Подорожают также импортные чаи, кофе, завозимые в страну овощи и фрукты.
Придется в феврале заплатить больше и за вывоз мусора. Эта услуга ЖКХ теперь выделена в отдельный платеж. Платить за вывоз мусора придется во многих регионах, даже если в квартире никто не проживает.
Также теперь для пенсионеров действует налог на доход с вкладов. Но коснется он только тех, у кого сумма вкладов свыше 1 млн рублей, так что с учетом уровня жизни пенсионеров эта трата станет обязательной далеко не для всех.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...Подробнее
В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...Подробнее
Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
Александр Коновалов, известный противник введённых в Петербурге коронавирусных ограничений, был задержан...Подробнее
Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...Подробнее
Комментировать