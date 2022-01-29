С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он рассказал, из-за чего пожилым гражданам снова придется больше тратить, передает PRIMPRESS . Причин этого, по его словам, несколько.

Так, в феврале снова вырастут цены на продукты питания. Еще в январе многие крупные торговые сети сообщили, что повышают цены на товары, которые они реализуют. И это при том, что в январе инфляция не остановилась.

«Росстат отчитался, что в январе каждую неделю инфляция росла. Повышались цены как раз на те продукты, которые покупают пенсионеры. Это морковь, картофель, сахар, растительное масло, гречневая крупа и т. д. В феврале эта тенденция продолжится», – подчеркнул Власов.

С 1 февраля будут расти цены на сладости, соки и напитки. Подорожают также импортные чаи, кофе, завозимые в страну овощи и фрукты.

Придется в феврале заплатить больше и за вывоз мусора. Эта услуга ЖКХ теперь выделена в отдельный платеж. Платить за вывоз мусора придется во многих регионах, даже если в квартире никто не проживает.

Также теперь для пенсионеров действует налог на доход с вкладов. Но коснется он только тех, у кого сумма вкладов свыше 1 млн рублей, так что с учетом уровня жизни пенсионеров эта трата станет обязательной далеко не для всех.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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