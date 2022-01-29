Экономист Масленников: зарплаты россиян сократятся из-за решения Минтруда

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
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Слияние Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования может привести к повышению социальных взносов для работодателей, что повлечет снижение размеров заработной платы. Такое мнение высказал экономист Никита Масленников.
Он считает, что это может произойти из-за унификации платежей ФСС и ПФР.
По словам экономиста, у владельцев бизнеса появится риск увеличения суммы трудовых издержек. Чтобы избежать дополнительных трат, предприниматель будет стараться уменьшить фонд оплаты труда, подчеркнул Масленников. То есть большинство работодателей будут сокращать зарплаты сотрудников с целью покрытия издержек, пишет ura.news.
Предельная база для исчисления взносов на пенсионное (ОПС) и социальное страхование (ОСС) высчитывается таким образом, что средняя зарплата увеличивается в 12 раз и умножается на повышающий коэффициент. В нынешнем году этот показатель для ОСС равен 1,032 млн рублей, а для ОПС — 1,565 млн рублей. Тариф для уплаты взносов уменьшится вдвое, как только предельная база для ОПС будет достигнута. Взносы по больничным и уходу за ребенком платить в таком случае не требуется, заметил экономист.
В свою очередь экономист Константин Селянин заявил, что объединение ФСС и ПФР не приведет к снижению пенсионного возраста и увеличению пенсий, но снизит социальную напряженность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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