В ПФР сообщили о начале выплат от 5 до 10 тыс. рублей гражданам в России с 3 февраля

С 3 февраля Пенсионный фонд начнет выплачивать пособия на детей.

Таких пособий через ПФР оформляется несколько видов для различных категорий граждан, напоминает PRIMPRESS . Придет с 3 февраля и пособие, которое было введено в прошлом году. Это пособие для одиноких родителей и беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В феврале такое пособие будет выплачено за январь, и придет оно, как уже было сказано выше, на карты с 3 числа.

Чтобы оформить это пособие, придется обратиться в ПФР и предоставить документы о доходах. Назначают пособие в случае, если взрослые члены семьи зарабатывают меньше прожиточного минимума, а их имущество не дороже определенного уровня. Поэтому неработающие граждане, владеющими несколькими домами или квартирами, такую выплату вряд ли смогут получить. Все сведения о доходах и имуществе будут тщательно проверяться перед назначением пособия.

Важно отметить, что выплату могут назначить беременным женщинам, которые встали на учет в женской консультации на ранних сроках, и родителям, воспитывающим детей в одиночку, даже если есть второй родитель. Выплата начисляется на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер такой выплаты будет составлять половину от прожиточного минимума в регионе, и в зависимости от региона выплата может составлять от 5 до 10 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700