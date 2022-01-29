Сбербанк сообщил приятную новость пользователям приложения «Сбербанк Онлайн»

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Сбербанк предоставил новую возможность своим клиентам, которые пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». Речь идет о том, что владельцы банковских карт могут воспользоваться функцией, о которой раньше можно было только мечтать.
Новый сервис позволит снимать деньги с карты даже в том случае, если пластика с собой нет.
Для этого нужно найти банкомат Сбербанк, который оборудован новой функцией. Далее нужно нажать на кнопку «Снять через СберБанк Онлайн», после чего на экране появится QR-код, который нужно отсканировать в приложении, пишет primpress.ru.
Затем следует ввести нужную сумму, и банкомат выдаст деньги, а чек об операции сохранится в приложении. Специалистов кредитной организации считают, что новая функция позволит расширить возможности снятия денег с карт. Кроме того, это исключит риски потери карты или ее кражи. Сбербанк планирует увеличить количество банкоматов с новой возможностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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