Повышение акцизов на алкоголь и прибавка к пенсии ожидают россиян с 1 февраля 2022

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
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С 1 февраля в России запланировано ряд изменений, касающиеся цен и размера выплат.
Так, в феврале вырастет маткапитал, многие получат прибавку к пенсии, но также повысятся акцизы на алкоголь, заработают новые налоги.
Материнский капитал и ряд других выплат в феврале 2022 года проиндексируют на 8,4%, то есть, по уровню инфляции предыдущего года. После индексации выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, а на второго - 693,1 тысячи. Если родился второй ребенок, а маткапитал на первого ребенка родители получили, то выплата на второго малыша составит 168,6 тысяч рублей.
Пенсионерам, которые не работают и получают страховую пенсию, ее размер повысят на 8,6% в сравнении с декабрьской пенсией. Также они получат доплату за доиндексацию январской пенсии, так как в январе пенсии проиндексировали на 5,9%, после чего была принята повышенная индексация с 1 января. В среднем в феврале пенсии поднимутся на 1,4 тыс. рублей если сравнивать с пенсиями за прошлый год.
С 2022 года придется платить налог на доход по вкладам, если общая сумма вкладов превышает 1 млн рублей. Банки будут сообщать своим клиентам, необходимо ли им уплачивать налог с дохода в размере 13%.
Также с 1 февраля с должников судебные приставы не смогут списывать сумму, которая лишит его дохода ниже прожиточного минимума в регионе. Поэтому при списании долга оставшаяся сумма должна быть не ниже прожиточного минимума. Но для того, чтобы воспользоваться таким правилом, граждане должны подтвердить свой постоянный доход.
Еще одно изменение – повышение акциза на алкоголь. Эксперты предупреждают, что стоимость алкоголя вырастет с учетом повышения акцизной ставки на 5%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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