ПФР сообщил гражданам в РФ о новой разовой выплате 23 000 рублей с 1 февраля 2022 года

Начиная с февраля, ПФР начнёт перечислять гражданам Российской Федерации новую выплату денег. Сумма подобного разового пособия сделана ещё больше уже с первого числа. Эта выплата причитается исключительно неработающим россиянам. Эту информацию сообщило онлайн издание PRIMPRESS.

Имеется в виду выплата денег, которую власти страны учредили за каждого ребёнка, появившегося на свет. Недавно часть функций по перечислению данного пособия перешла в ПФР. Это значит, что для Пенсионного фонда России эта выплата является новой. За счёт индексации, которую установило правительство Российской Федерации, начиная с 1 февраля, сумма данного пособия станет большей. Её увеличено на 8,4%. В базовом варианте это денежное перечисление будет равняться 20 000 рублей, однако, для многих жителей Дальнего Востока эта сумма будет большей. На их территориях функционируют районные коэффициенты. Такие же коэффициенты действуют, в том числе, и в Приморском крае.

«Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям составляет от 22 663,58 руб. до 36 261,73 руб., в зависимости от района проживания», — отметили в ПФР.

Пенсионный фонд Российской Федерации перечисляет денежные средства лишь людям, которые нигде не работают. Чтобы их получить, граждане обязаны подать своё личное заявление в ведомство. Специалисты обещают, что оформлять пособие будут до 10 рабочих дней. Но срок может быть продлен и до 20 рабочих дней, если в ПФР «не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату». Затем уже после принятия решения деньги перечислят на счет человека в течение пяти рабочих дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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