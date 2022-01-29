Новую разовую выплату 5 тыс. рублей получит большинство граждан в РФ в 2022 году

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Большинство жителей Российской Федерации скоро получат очередную разовую выплату денег. Работодатели предусмотрели для работников своих компаний эту приятную возможность. Предприятиям следует оформлять сотрудникам премиальные выплаты за то, что люди делают прививки против вируса SARS-CoV-2. Такой информацией сегодня, в понедельник, 31 января 2022 года, поделились юристы. Об этом рассказали журналисты информационного онлайн издания PRIMPRESS.
Многие субъекты Российской Федерации учредили у себя механизм обязательной вакцинации от инфицирования на коронавирус. Эта практика по-прежнему действует и сейчас. Невзирая на то, что это функционирует, главным образом, для отдельных сфер и профессий, люди, которые там работают, совершают прививки сами по себе. Эксперты отмечают, что на территории регионов, у которых руководством субъектов намечено проведение прививок против вируса SARS-CoV-2, работодателям необходимо вводить поощрительные мероприятия для своих работников. Можно это сделать в виде разовых премий за вакцинацию от SARS-CoV-2. Сумма подобного поощрения может быть 5 либо 3 тысячи рублей. Подсказать могут реальные возможности самих предприятий.
«Руководители компаний — выдавайте премии своим сотрудникам, сделавшим прививки», — призывают юристы.
Подобные выплаты не следует включать в общую систему оплаты труда. Для оформления поощрений не следует изменять трудовые договоры либо внутренние акты предприятий. Для этого достаточно издать отдельный приказ о введении премии за прохождение процедуры вакцинации сотрудниками и назначить сумму. Также важно указать в документе условия самой выплаты такой премии. Например, сотрудник должен представить работодателю сертификат о прививке или показать сформированный на госуслугах код.
«Если вакцина двухкомпонентная, можно добавить условие, что премия за вакцинацию от коронавируса полагается после получения второго компонента», – добавляют специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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