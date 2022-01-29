Разовая выплата 10 тысяч рублей к пенсии с 1 февраля

Озаботившись возросшей инфляцией, покрывшей Россию, правительство приняло решение одной из наиболее незащищенных слоев населения - пенсионерам - выплатить единовременные прибавки к пенсиям. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В то же время российским гражданам, ушедшим на заслуженный отдых, не стоит пока ожидать больших выплат. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, с 1 января пенсии россиян увеличатся на 8,6%, что обусловлено вступлением в силу закона о повышенной индексации страховых выплат. Тем гражданам, кто уже успел получить январские выплаты, в ближайшие дни должна поступить доплата, которая зависит от величины получаемой ими пенсии.

«В зависимости от суммы исходной пенсии она будет разной... Но важно понимать, что пока рассчитывать на доплату могут только неработающие пенсионеры. Для военных тоже готовится индексация на 8,6 процента, но пока законопроект еще не принят», - сообщил Власов.

Наряду с индексацией пенсий, в Сети не ослабевает интерес и к другой информации - о новом единовременном денежном пособии для пенсионеров. По данным целого ряда источников, речь идет о 10 000 рублей каждому пенсионеру, которые в качестве прибавки к пенсии можно получить уже с первых дней февраля.

Сергей Власов уверен, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на такие прибавки, однако не ранее апреля. В их число войдут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Именно этой категории граждан касается решение о разовом пособии, принятое президентом Путиным.

В то же время пугающий уровень российской инфляции, которая продолжает расти, дает повод экспертам требовать этих выплат и для остальной части пенсионеров. Ведь по данным Росстата, в течении всего января продолжался рост цен на большинство товаров, поэтому заявленная цифра в 8,6% компенсации даже на сегодняшний день не покрывает растущие расходы соотечественников-пенсионеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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