Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года

Вчера, 22:39

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Сбербанк призвал граждан в России готовиться к худшему с 1 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

После этих выходных, с первого дня февраля, специалисты предупреждают о возможном падении российского рубля: национальная валюта может еще более обесцениться. Об этом сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на аналитиков Sber CIB Investment Research.

Эксперты наблюдали понижение курса рубля несколько дней назад, когда Центробанк поднял курс доллара на 1,28 рубля. Это произошло 26 января. Впрочем, российская валюта падала уже с начала этого года.

По мнению экспертов, обострившаяся геополитическая обстановка способствовала окончательному обвалу рубля. Так, политические риски, связанные с возможной войной с Украиной, и непрерывное обсуждение этого западной прессой, значительно влияют на российскую валюту.

В то же время нельзя не отметить тот факт, что накануне этих выходных позиции рубля резко пошли вверх. По словам аналитиков, это связано с традиционным повышением спроса на валюту перед уик-эндом и на этом фоне падение доллара до 77,82 рублей не очень-то многообещающе.

Невеселые перспективы рубля отмечают среди прочих Юрий Попов из Sber CIB Investment Research и Александр Потавин из ФГ «Финам». Так, первый прогнозирует увеличение стоимости доллара до 78,4 рублей, а второй призывает не рассчитывать на резкий скачок американской валюты вниз до 72-73 рублей. По крайней мере - в феврале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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