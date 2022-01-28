Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с ценами на продукты питания на всей территории Российской Федерации. Ценовая ситуация, главным образом, плохо отразится на всех малозащищенных категориях российского населения. Пенсионеры также пострадают от этой недальновидной политики. Финансово-экономические аналитики прогнозируют дальнейшее катастрофическое увеличение инфляционных процессов на всей территории Российской Федерации. Об этом сегодня, в воскресенье, 30 января 2022 года, пишет информационное онлайн-издание PRIMPRESS.
На начало будущей недели Росстат должен представить показатели по инфляции за прошедшую неделю в государстве. Эти данные, как свидетельствуют экономические эксперты, будут чрезвычайно удручающими для всех граждан Российской Федерации, особенно для пенсионеров. Уже с 1 января 2022 года инфляция в России побила все новые неприятные антирекорды. Получилось так, что уже к 21 января нынешнего года, цены на всей территории государства поднялись на 0,88%. Этот показатель ещё больше, чем был за весь январь 2021 года (0,67%). Крупные российские ретейлеры резко увеличили цены на все товары ещё при приближении праздников Нового года и Рождества. Когда закончились каникулы, все цены снова резко рванули вверх. Как свидетельствуют показатели по ценам на 21 января, годовая инфляция сейчас уже достигла 8,64%, а ведь ещё в конце декабря 2021 года она показывала уровень 8,39%.
Максимально за последние дни повысились цены на главные российские продукты питания: гречку, творог, сахар и макароны. Это как раз те базовые продукты, которые покупает большинство пенсионеров, семей с детьми и других малозащищенных категорий граждан. Помимо этого, не прекращается рост цен на овощи и фрукты, яйца, курицу и другие подобные товары.
В ближайшее время Росстат должен опубликовать информацию об инфляции за период с 22 по 28 января. Очевидно, что будет зафиксирован новый рост. А с 1 февраля в стране подорожает сразу ряд популярных товаров. Об этом производители уведомили ретейлеров еще в январе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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