Всех пенсионеров из России ждет большой неприятный сюрприз с 31 января 2022 года

Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное событие в последний день января, 31 числа. Такое сообщение прозвучало от ведущих специалистов в области финансовой грамотности населения страны. Информацию такого содержания написало онлайн-издание ИА DEITA.RU, ссылаясь на источник «Агентство бизнес новостей».

В соответствии с аналитическими выводами финансово-экономических экспертов, в самые ближайшие сутки, с высокой степенью вероятности, может произойти сильнейшее ослабление рубля по отношению к доллару США и всем зарубежным валютам. Как отмечают аналитики по финансам, на рублёвый курс будет чрезвычайно давить нарастание геополитической напряжённости во всём мире. Также на падении отечественной валюты негативно отразится и существенное уменьшение темпов восстановления экономики после подъёма, который произошёл в 2021 году. Высокую оценку рубля резко прекратит поддерживать существенное подорожание углеводородов, ведь известно, что это сырьё является главным товаром для экспорта из Российской Федерации. Когда данный драйвер существенно пошатнётся, это дополнительно отрицательно отразится на позициях рубля, уверены финансово-экономические эксперты.

Ослабление национальной денежной единицы России сильнее всего ударит по пенсионерам, ибо в большей степени все обозначенные тренды отразятся на стоимости продуктов. Ощутимой урон по доходам россиян нанесёт и оказавшаяся слишком низкой индексация пенсий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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