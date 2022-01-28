Аналитик TeleTrade Гойхман предупредил всех граждан в России о риске роста доллара до 80 рублей

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Ситуация, которая влияет на курс национальной валюты, вероятнее всего, найдет развитие по благоприятному сценарию. Однако риски исключать не стоит. Об этом в прогнозе, подготовленном для «Российской газеты», заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Курс рубля, и сейчас все прекрасно это понимают, в данный момент зависим от уровня напряженности между Россией и Западом. Если февраль ознаменуется такими же резкими заявлениями политиков, как это было в январе, курс доллара и евро к рублю повысится до 80 и 90 рублей, соответственно.
Если дело дойдет до введения антироссийских санкций, перспективы у рубля будут вообще нерадостными. Курс может взлететь до 88-90 рублей за «американца», и 95-98 рублей за евро.
Разумеется, может сыграть и один из промежуточных сценариев. Но пока есть предпосылки к тому, что на валютном рынке градус напряжения будет снижен.
Что касается курса рубля на ближайшую перспективу - на следующую неделю, он, по мнению Марка Гойхмана, будет в пределах 76-79 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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