Аналитик TeleTrade Гойхман предупредил всех граждан в России о риске роста доллара до 80 рублей

Сегодня, 17:29

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Аналитик TeleTrade Гойхман предупредил всех граждан в России о риске роста доллара до 80 рублей
Фото из открытых источников

Ситуация, которая влияет на курс национальной валюты, вероятнее всего, найдет развитие по благоприятному сценарию. Однако риски исключать не стоит. Об этом в прогнозе, подготовленном для «Российской газеты», заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Курс рубля, и сейчас все прекрасно это понимают, в данный момент зависим от уровня напряженности между Россией и Западом. Если февраль ознаменуется такими же резкими заявлениями политиков, как это было в январе, курс доллара и евро к рублю повысится до 80 и 90 рублей, соответственно.

Если дело дойдет до введения антироссийских санкций, перспективы у рубля будут вообще нерадостными. Курс может взлететь до 88-90 рублей за «американца», и 95-98 рублей за евро.

Разумеется, может сыграть и один из промежуточных сценариев. Но пока есть предпосылки к тому, что на валютном рынке градус напряжения будет снижен.

Что касается курса рубля на ближайшую перспективу - на следующую неделю, он, по мнению Марка Гойхмана, будет в пределах 76-79 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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