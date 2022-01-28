Владельцев карт «Мир» Сбербанка ждет сюрприз с 31 января

С 31 января держателям банковских карт платежной системы «Мир» будут возвращаться деньги от Сбербанка. Речь идет о средствах, потраченных на поездки по России. Владельцам пластика может прийти на счет до 20 тысяч рублей. Однако для получения денег необходимо зарегистрироваться в программе лояльности, рассказали в пресс-службе банка. После этого можно выбрать тур по стране и оплатить его онлайн картой «Мир». Оплатить путешествие можно до 12 апреля, а в поездку отправиться надо успеть до 30 апреля, пишет primpress.ru .

На выбор предлагаются размещение в отеле или санатории и путешествие на круизном судне или на поезде. В последних двух случаях срок поездки продлят до 1 июня. Есть условие: следует забронировать минимум две ночи.

После оплаты на карту придут 20 % от стоимости покупки. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей с одного бронирования. Количество таких оплат с одной карты не ограничивается. Таким образом, покупать туры и возвращать деньги можно бесконечное число раз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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