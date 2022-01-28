Россиянам зачислят на карту 2000 рублей

Сегодня, 14:44

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Россиянам зачислят на карту 2000 рублей
Фото из открытых источников

Уже с 1 февраля на карту россиянам придут деньги - две тысячи рублей, которые можно потратить только с определенной целью.

Эта выплата, которая полагается россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. С нового года баланс такой карты составил пять тысяч рублей, а с 1 февраля правила использования денег изменятся. Средства, которые будут предоставлены россиянам, проживающим в любом регионе страны, можно потратить на посещение культурных заведений.

Однако есть условие - такая площадка должна быть включена в список Министерства культуры. Причем покупать билет можно будет только на отечественные фильмы, созданные при поддержке государства, пишет primpress.ru.

Стоит сказать, что обналичить баланс карты нельзя. Оформить карту можно в приложении «Госуслуги Культура» или через «Почта банк».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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