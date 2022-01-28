Россиянам зачислят на карту 2000 рублей

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Уже с 1 февраля на карту россиянам придут деньги - две тысячи рублей, которые можно потратить только с определенной целью.
Эта выплата, которая полагается россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. С нового года баланс такой карты составил пять тысяч рублей, а с 1 февраля правила использования денег изменятся. Средства, которые будут предоставлены россиянам, проживающим в любом регионе страны, можно потратить на посещение культурных заведений.
Однако есть условие - такая площадка должна быть включена в список Министерства культуры. Причем покупать билет можно будет только на отечественные фильмы, созданные при поддержке государства, пишет primpress.ru.
Стоит сказать, что обналичить баланс карты нельзя. Оформить карту можно в приложении «Госуслуги Культура» или через «Почта банк».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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