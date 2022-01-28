Названы пенсионеры, которым с 1 февраля пенсию не повысят

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Пенсионный эксперт Сергей Власов предупредил о том, что некоторые пенсионеры пока могут не рассчитывать на получение прибавки к выплате. Новая индексация выплат на 8,6% их либо не затронет, либо это случится потом. Прежде всего, в феврале выплату не увеличат работающим пенсионерам, так как индексация пособий этой категории граждан не предусмотрена, пишет primpress.ru.
В феврале также не увеличат пособие и военным пенсионерам, хотя индексация на 8,6% для их выплат запланирована. Такое решение президент принял неделю назад, но Совет Федерации, как ожидается, одобрит законопроект 11 февраля. Поэтому военные пенсионеры получат доплаты только в марте. Эксперт порадовал получателей страховых выплат, так как этим гражданам повышенные пенсии придут в феврале. А тем россиянам, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, нужно подождать до апреля, когда их выплаты проиндексируют на 7,7%, заявил Власов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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