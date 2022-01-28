В России с 1 февраля 2022 года повысят пенсии, пособия и введут новые QR-коды

В России с февраля 2022 года ожидается ряд изменений, которые призваны увеличить уровень жизни некоторых граждан. Так, в стране будут проиндексированы пенсии - на 8,6%. Средняя выплата неработающим гражданам на заслуженном отдыхе будет исчисляться суммой почти 19 тысяч рублей.

Пособия, компенсации и различные социальные выплаты вырастут на уровень инфляции - на 8,4%. Повышение затронет выплаты Героев России, ветеранов, чернобыльцев, граждан с инвалидностью и пострадавших на производстве.

Со второго месяца 2022 года станет большим размер пособия для жен призывников, а также увеличится единовременная выплата при рождении ребенка.

С 1 февраля QR-коды, как ожидается, будут содержать информацию о медотводе от вакцинации. Пока в них обозначены только сведения о прививке либо перенесенном коронавирусе.

В следующем месяце должен вступить в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Ранее такое наказание для данной категории преступников было возможно, только если речь шла о рецидиве с изнасилованием детей до 14 лет, напоминает Ура.ру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700