В России с 1 февраля 2022 года повысят пенсии, пособия и введут новые QR-коды

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...Подробнее
В России с февраля 2022 года ожидается ряд изменений, которые призваны увеличить уровень жизни некоторых граждан. Так, в стране будут проиндексированы пенсии - на 8,6%. Средняя выплата неработающим гражданам на заслуженном отдыхе будет исчисляться суммой почти 19 тысяч рублей.
Пособия, компенсации и различные социальные выплаты вырастут на уровень инфляции - на 8,4%. Повышение затронет выплаты Героев России, ветеранов, чернобыльцев, граждан с инвалидностью и пострадавших на производстве.
Со второго месяца 2022 года станет большим размер пособия для жен призывников, а также увеличится единовременная выплата при рождении ребенка.
С 1 февраля QR-коды, как ожидается, будут содержать информацию о медотводе от вакцинации. Пока в них обозначены только сведения о прививке либо перенесенном коронавирусе.
В следующем месяце должен вступить в силу закон о пожизненном сроке заключения для педофилов. Ранее такое наказание для данной категории преступников было возможно, только если речь шла о рецидиве с изнасилованием детей до 14 лет, напоминает Ура.ру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...Подробнее
По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
Пенсионный консультант Анастасия Киреева напомнила о возможности получения малоимущими гражданами материальной помощи...Подробнее
О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...Подробнее
В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...Подробнее
В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно,...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Репортёры информационного онлайн-издания «Московский Комсомолец» сегодня, в четверг, 27 января 2022 года, со слов...Подробнее
Комментировать