Гражданам в РФ рассказали о выплате 16 000 рублей от соцзащиты с 1 февраля

С 1 февраля придет разовое пособие в размере 16 тыс. рублей, назначенное для одной из категорий граждан.

Пособие в 2022 году выросло и выплачивается оно гражданам, которые стали почетными донорами. Получить это пособие можно раз в год, передает PRIMPRESS .

Ежегодная выплата для почетных доноров, как и многие другие пособия, в 2022 году увеличилась. 16 тыс. рублей можно будет получить с февраля, если обратиться в отделение соцслужбы.

При обращении придется написать заявление, а также предоставить знак почетного донора. Без него пособие выплачиваться не будет. Важно отметить, что знак почетного донора можно получить, если сдать бесплатно кровь 40 раз. Если же деньги за сдачу крови выплачивались, то знак почетного донора не выдается.

Отметим, в некоторых регионах помимо пособия также вводятся дополнительные льготы для почетных доноров. Например, в Приморье почетным донорам старше 70 лет выдают бесплатные путевки в санаторий. Также почетные доноры могут получить звание ветерана труда на региональном уровне, если у них есть длительный трудовой стаж.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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