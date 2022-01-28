Части пожилых граждан в России указали на перенос новой индексации на 8,6%

Прибавку в 8,6% к пенсии получат в феврале пенсионеры, которые получают страховую пенсию и не работают.

Соответствующие законодательные нормы уже приняты Госдумой, Совфедом и подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

Но еще одна категория пенсионеров сможет получить проиндексированную пенсию только в марте, рассказывает PRIMPRESS .

Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств. Им тоже повысят пенсии, но получить прибавку они смогут позднее.

Заместитель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что индексация военных пенсий будет рассматриваться в Совфеде 11 февраля. То есть, пенсии уже с индексацией придут, скорее всего, в марте.

Важно отметить, что изначально планировалось проиндексировать военные пенсии только в октябре. Поэтому даже смещение индексации с февраля на март нельзя назвать затягиванием индексации, поскольку она будет проведена раньше тех сроков, которые заложили в бюджет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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