Части пожилых граждан в России указали на перенос новой индексации на 8,6%

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Прибавку в 8,6% к пенсии получат в феврале пенсионеры, которые получают страховую пенсию и не работают.
Соответствующие законодательные нормы уже приняты Госдумой, Совфедом и подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.
Но еще одна категория пенсионеров сможет получить проиндексированную пенсию только в марте, рассказывает PRIMPRESS.
Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств. Им тоже повысят пенсии, но получить прибавку они смогут позднее.
Заместитель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что индексация военных пенсий будет рассматриваться в Совфеде 11 февраля. То есть, пенсии уже с индексацией придут, скорее всего, в марте.
Важно отметить, что изначально планировалось проиндексировать военные пенсии только в октябре. Поэтому даже смещение индексации с февраля на март нельзя назвать затягиванием индексации, поскольку она будет проведена раньше тех сроков, которые заложили в бюджет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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