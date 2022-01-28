Пожилым гражданам в России выплатят по 4 тыс. 300 рублей к пенсии с февраля 2022 года

Крупную прибавку получат многие пенсионеры в феврале за счет повышения прожиточного минимума для пенсионеров.

В ряде регионов введен минимум для пожилых граждан, ниже которого пенсионеры не получают. Даже если им назначена пенсия меньше этого уровня, пенсионерам выплачивают доплату, передает PRIMPRESS .

Так, к примеру, в Москве с января текущего года пенсионер будет получать не менее 21 тыс. рублей, если прожил в столице не менее 10 лет.

Решено ввести так называемую минимальную пенсию и в Подмосковье. С февраля размер пособий в этом регионе вырос и минимальная пенсия будет составлять 17 тыс. рублей. Ранее она была на уровне 12,7 рублей. То есть, прибавка составит 4,3 тыс. рублей.

Власти пообещали выплатить доплату задним числом. Поэтому в феврале пенсионеры, проживающие в Подмосковье, получат 8,6 тыс. рублей дополнительно к пенсии, если она у них ниже 17 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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