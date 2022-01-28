ПФР начал прием заявлений на выплату 10 000 рублей от граждан в РФ в феврале 2022 года

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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В Пенсионный фонд России в феврале можно будет обратиться с заявлением на получение выплаты, которую ранее назначали в отделениях соцзащиты.
Многие выплаты в 2022 году перешли от органов соцзащиты в Пенсионный фонд, и это позволило сделать их автоматическими. Но ряд выплат все же выплачивается только по заявлению, передает PRIMPRESS.
С 2022 года ПФР будет принимать заявление на денежную выплату, которая может составлять от 4 до 20 тыс. рублей. Эта выплата выплачивается на ежемесячной основе, и назначается она независимо от размера доходов человека, который обратился.
Речь идет о выплате для военнослужащих и членов его семьи. Выплату военнослужащий может получить, если он был травмирован во время службы и получил инвалидность. Если военнослужащий скончался в результате полученной травмы, то деньги будет получать его семья.
Размер выплаты зависит от группы инвалидности. Для третьей группы сейчас выплата установлена в размере 3 996 рублей. Тем, кто получил вторую группу инвалидности, будут выплачивать ежемесячно по 9 990 рублей. Если же человек стал инвалидом первой группы, то ему будет ежемесячно начислять по 19 980 рублей.
Обращаться за выплатой можно сразу же после того, как появилось право на нее. Те, кто обратился за пособием в декабре или январе, начнут получать пособие с февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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