Хазин: всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ, которые держат накопления на счетах в банке, о высокой вероятности обнуления денег уже в феврале. Причин этому две - ускоряющаяся инфляция и девальвация рубля.
Цены на продукты и другие товары народного потребления в России продолжают расти, словно, как шутят некоторые россияне, грибы после дождя. Едва ли не во время каждого похода в магазин приходится видеть новый ценник.
По данным Росстата, инфляция в январе не остановила свой рост, а, наоборот, набрала обороты. За новогодние праздники цены в стране росли быстрее, чем в аналогичный период прошлых лет.
Национальная валюта продолжает девальвироваться. Михаил Хазин предупредил о том, что кризис 2014 года, когда рубль обесценился в два раза, а курс доллара практически взлетел, в России может повториться.
«Покупательная способность денег российских граждан существенно снизилась из-за рекордного уровня инфляции по итогам 2021 года. Однако впереди сбережения россиян ожидает еще один мощный удар», – приводит слова экономиста издание «ПримПресс».
Михаил Хазин имеет в виду новое обесценивание национальной валюты, которое может произойти с февраля. Накопления граждан уже не будут иметь прежний «вес», и купить на них можно будет меньше товаров, чем, скажем, месяц или два назад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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