Объявлена дата индексации пенсий работающим пенсионерам в России

Объявлена дата индексации пенсий работающим пенсионерам за все годы, пишет один из российских порталов и выносит данную фразу в заголовок. Но в заметке с громким названием, по сути, никакой новой информации для данной категории граждан нет. И пенсионерам, которые и на заслуженном отдыхе продолжают трудиться и увольняться не собираются, не стоит надеяться на то, что в 2022 году их пенсию проиндексируют на тот же показатель, что и неработающим. А это, напомним, 8,6 процента с 1 января.

А прибавку в виде пропущенных доплат за годы работы работающие пенсионеры получить смогут. Но только при условии, если они закончат свою трудовую деятельность и вольются в ряды неработающих пенсионеров. ПФР прибегнет к привычному механизму индексации и насчитает все пропущенные прибавки к выплате.

Но пенсия у работающих пенсионеров в 2022 году повысится - и произойдет это после первого августа. Такой пересчет проводится ежегодно с учетом уплаченных работодателем страховых взносов за предыдущий год.

Часть работающих официально пенсионеров, в частности те, которые оформлены как самозанятые, может рассчитывать на повышение пенсий уже сейчас. Как пишет Примпресс , данный статус не влияет на льготы и индексацию, поэтому уже с февраля эти пожилые граждане могут рассчитывать на увеличенные выплаты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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