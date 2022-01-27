10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 15:14

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10 тысяч каждому: Сбербанк начал перечислять деньги тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»
Фото из открытых источников

В Сбербанке РФ анонсировали старт выплат для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» — получить средства можно, подав заявку в кредитную организацию, после чего деньги будут возвращены с удержанием минимального процента. Об этом пишет «Primpress.ru».

Все клиенты Сбербанка РФ, которые установили мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», могут воспользоваться кредитными средствами с минимальным процентом — указывается, что кредитные условия банка являются самыми выгодными на рынке. В случае, если пользователю срочно нужна определенная сумма, а средств на счете недостаточно, Сбербанк предоставит нужную сумму в счет кредитного лимита. После того, как пользователь пополнит карту или ему придет платеж, к примеру, заработная плата, — одолженные средства будут списаны автоматически с баланса, с минимальным процентом по кредитной ставке. 

Специалисты банка указывают, что моментальный займ может быть любым в пределах 30 тысяч рублей, при этом чаще всего россияне пользуются кредитом в размере 10 тысяч рублей. 

«Если клиент берет, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей — такой кредитный процент является самым низким на рынке», - прокомментировали специалисты Сбербанка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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