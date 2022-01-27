Пенсионеров, которые ждут пенсию в феврале, огорчили плохой новостью

Пожилых граждан ждет разочарование, о чем сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Как она подчеркнула, заявленная прибавка к выплатам в феврале не улучшит материальное положение пенсионеров. Известно, что пожилые люди ждут индексацию своих выплат в феврале в размере 8,6%. Этот показатель утвержден в новом законе, подписанном Владимиром Путиным.

Важно понимать, что индексация 8,6% проводится с января, заметила Киреева. А в январе граждане уже получили пенсии с повышением на 5,9%. Таким образом, в феврале доплата составит всего лишь 2,7%, заявила эксперт. Также она сообщила, что малообеспеченных граждан ждет еще одна неприятность. Речь идет о том, что с февраля производители продуктов питания должны повысить цены на очень многие позиции. Так, на 25% подорожают напитки, на 30% увеличится стоимость хлеба, а сладости станут дороже на 23%. Подскочат цены на мясо, птицу и яйца, пишет primpress.ru .

По мнению эксперта, это приведет к девальвации пенсионных выплат. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что февральские пенсии покроют расходы пожилых россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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