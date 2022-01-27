Россиянам назвали причины возможного снижения зарплаты за январь 2022 года

Сегодня, 10:04

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Россиянам назвали причины возможного снижения зарплаты за январь 2022 года
Фото из открытых источников

Об исключениях, которые могут стать причиной снижения заработной платы, рассказала глава HR-службы Светлана Краснянская.

Она подчеркнула, что в Трудовом кодексе Российской федерации зафиксировано обязательное внесение размера заработной платы в трудовой договор, передает PRIMPRESS.

Тем не менее, есть и из этого пункта исключения.

Зарплата за январь может измениться, если в январе работник брал больничный или отпуск. Размер выплат может уменьшиться, если он состоит не только из оклада, но и из других надбавок, либо если он зависит от числа отработанных дней, или от объема выполненной работы.

«Если вы получаете оклад, который устанавливается исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются исходя из трудового календаря», – подчеркнула Краснянская.

Она добавила, что у работодателя есть право внести изменения в трудовой договор. Это касается случаев, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий. Стоит учитывать, что об изменениях условий трудового договора работодатель обязан уведомить сотрудника не менее чем за два месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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