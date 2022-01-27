Всех граждан в России , у кого есть карта Сбербанка, ждет новое списание средств с 31 января 2022 года

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Нововведение от Сбербанка ожидает владельцев банковских карт. Теперь снять средства со своей карты можно без использования самого пластика.
По информации из пресс-службы банка, такой функцией банкоматы Сбербанка были оборудованы еще в прошлом году, но пользоваться данной опцией можно будет только сейчас.
Теперь снять наличные с карты можно легко, не имея при себе пластика. Достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на телефоне, затем отсканировать код, который появится на экране банкомата. Чек при таких операциях печататься не будет, но все операции автоматически сохраняются в истории приложения. Деньги со счета владельца списываются мгновенно и соответственно сразу же выдаются банкоматом.
По словам специалистов нововведение оценят те граждане, у которых карта не «записана» в телефон, то есть в нем нет функции NFС. А вот выйти в Интернет и зайти в приложение сейчас можно практически с каждого мобильного.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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