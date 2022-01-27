Соцзащита напомнила пенсионерам в России о крупной выплате: «Выдают по заявлению»

Вчера, 23:59

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Соцзащита напомнила пенсионерам в России о крупной выплате: «Выдают по заявлению»
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Сергей Власов напомнил российским пенсионерам о том, что у них есть возможность получить денежные выплаты от службы социальной защиты населения. Речь идет о компенсации за покупку бытовой техники. Такие программы действуют в ряде российских регионов.

Подобные программы созданы для поддержки тех пенсионеров, которые более всего в этом нуждаются. Это в основном одинокие пожилые люди, или те кто живут в семьях, состоящих только из пенсионеров.

Несколько лет назад правительство России выделило 150 миллионов рублей для подобных выплат пенсионерам. На первом этапе специалистами выясняются нужды пенсионера. Затем особая комиссия принимает решение о том какую сумму необходимо выдать человеку с условием, что потрачена она будет на приобретение необходимой бытовой техники. 

В последнее время процедура получения данных выплат упрощена. Необходимо подать заявление в любом МФЦ или на сайте госуслуг. Решение будет принято в течение пяти рабочих дней. Размер этих выплат колеблется от 10 до 25 тысяч рублей. В некоторых случаях возможна и компенсация за покупку бытовой техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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