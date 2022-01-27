Каждый сможет получить по 12 тысяч рублей. Деньги придут на карту «Мир»

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Новую идею, дающую возможность россиянам сэкономить деньги поддержал Ростуризм. Владельцев банковских карт национальной платежной системы «Мир» ждут новые денежные выплаты. Теперь все желающие смогут вернуть средства за приобретение путевок в детские лагеря.
На сегодняшний день заявление об организации туристического кэшбэка для детского отдыха находится на рассмотрении в правительстве РФ.
Такая программа уже действовала в РФ в 2021 году. Семьи детей, которые купили путевки в детские лагеря, успешно вернули часть потраченных на отдых средств.
С 18 января 2022 года начала действовать программа туристического кэшбэка. Однако о детском кэшбэке информации до сих пор не было.
По мнению специалистов, выплату введут в самое ближайшее время. Дело за решением правительства.
Такие программы пользуются у россиян большой популярностью, о чем красноречиво говорят цифры. Так в 2021 году было куплено детских путевок почти на 10 миллиардов рублей, а 4,5 миллиарда из них были возвращены. В результате отдохнули более 380 тысяч детей.
Нехитрый подсчет означает, что на одного ребенка в среднем возвращено было 12 тысяч рублей. Следовательно в этом году родители могут рассчитывать приблизительно на такую же сумму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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