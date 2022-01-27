Каждый сможет получить по 12 тысяч рублей. Деньги придут на карту «Мир»

Новую идею, дающую возможность россиянам сэкономить деньги поддержал Ростуризм. Владельцев банковских карт национальной платежной системы «Мир» ждут новые денежные выплаты. Теперь все желающие смогут вернуть средства за приобретение путевок в детские лагеря.

На сегодняшний день заявление об организации туристического кэшбэка для детского отдыха находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Такая программа уже действовала в РФ в 2021 году. Семьи детей, которые купили путевки в детские лагеря, успешно вернули часть потраченных на отдых средств.

С 18 января 2022 года начала действовать программа туристического кэшбэка. Однако о детском кэшбэке информации до сих пор не было.

По мнению специалистов, выплату введут в самое ближайшее время. Дело за решением правительства.

Такие программы пользуются у россиян большой популярностью, о чем красноречиво говорят цифры. Так в 2021 году было куплено детских путевок почти на 10 миллиардов рублей, а 4,5 миллиарда из них были возвращены. В результате отдохнули более 380 тысяч детей.

Нехитрый подсчет означает, что на одного ребенка в среднем возвращено было 12 тысяч рублей. Следовательно в этом году родители могут рассчитывать приблизительно на такую же сумму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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