Российские банки обяжут раскрывать информацию о вкладах

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Российские банки, согласно закону, который вступит в силу с 3 июля, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах.
Как отметила пресс-служба Центробанка, таблица должна содержать 10 пунктов. В ней необходимо указать вид депозита, сумму и валюту, данные о возможности пополнения, срок и дату возврата вклада, годовую процентную ставку, порядок выплаты процентов, а также процентную ставку или порядок ее определения в случае досрочного возврата суммы вклада или ее части. Кроме того, в таблице должна содержаться информация о возможности досрочного возврата части вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, а также о размере неснижаемого остатка суммы вклада. Также следует указать данные о возможности продления срока срочного вклада. Помимо этого, должен быть упомянут способ обмена информацией между банком и вкладчиком, пишет tass.ru.
Как пояснили в Банке России, предоставление этой информации необходимо для того, чтобы вкладчик мог увидеть условия вклада и правильно оценить его доходность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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