Российские банки обяжут раскрывать информацию о вкладах

Сегодня, 19:34

0

Image 16+
Российские банки обяжут раскрывать информацию о вкладах
Фото из открытых источников

Российские банки, согласно закону, который вступит в силу с 3 июля, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах. 

Как отметила пресс-служба Центробанка,  таблица должна содержать 10 пунктов. В ней необходимо указать вид депозита, сумму и валюту, данные о возможности пополнения, срок и дату возврата вклада, годовую процентную ставку, порядок выплаты процентов, а также процентную ставку или порядок ее определения в случае досрочного возврата суммы вклада или ее части. Кроме того, в таблице должна содержаться информация о возможности досрочного возврата части вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, а также о размере неснижаемого остатка суммы вклада. Также следует указать данные о  возможности продления срока срочного вклада. Помимо этого, должен быть упомянут способ обмена информацией между банком и вкладчиком, пишет tass.ru

Как пояснили в Банке России, предоставление  этой информации необходимо для того, чтобы вкладчик мог увидеть условия вклада и правильно оценить его доходность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские банки обяжут раскрывать информацию о вкладах

Сегодня, 19:34

Инвестор Сосновский посоветовал гражданам в России сейчас не хранить сбережения в наличных

Сегодня, 18:44

Граждане России получат крупную выплату от ПФР в Сбербанке 31 января 2022 года

Сегодня, 17:54

Опубликован график начисление пенсий и социальных выплат в феврале

Сегодня, 17:44

7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Сегодня, 15:39

Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Сегодня, 14:39

Экономист Валентин Катасонов советует занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

Сегодня, 13:59

Владельцы карт «Мир» получат выплату в размере 10 тыс. рублей в феврале

Сегодня, 10:49

Пожилых граждан в России ждет новый подарок в виде 11 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 08:44

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

Сегодня, 00:09

Пенсионерам в России объявили об отмене новой индексации на 8,6%

Вчера, 23:24

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Вчера, 22:09

Военные России блокировали новые удары Израиля

Вчера, 19:44

Аналитик Бабин: рубль укрепится при налаживании отношений России и Запада

Вчера, 18:59

Депутат Госдумы Бессараб рассказала, при каких условиях могут лишить пенсии

Вчера, 18:44

Центробанк предупредил всех, у кого есть наличные деньги

Вчера, 16:14

Все, у кого есть любая карта Сбербанка, получат новую возможность с 28 января

Вчера, 15:39

С 28 января появится новая беда для всех пенсионеров России

Вчера, 14:04

Курс доллара растет после заявления Пауэлла

Вчера, 12:54

Власов сообщил гражданам в России о увеличении пенсии сразу на 2 тыс. 200 рублей

Вчера, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

26-01-2022, 20:54

0

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...

Подробнее
ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

Сегодня, 00:09

0

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...

Подробнее
Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Вчера, 22:09

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...

Подробнее
Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Вчера, 09:44

0

В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...

Подробнее
Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Сегодня, 14:39

0

О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...

Подробнее
Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Вчера, 09:09

0

Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке. В результате...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

25-01-2022, 22:54

0

Новую денежную выплату готовят российским гражданам. Получить средства в размере 12 тысяч рублей будет возможность у...

Подробнее
Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

Росгвардейцы спасли жителя Петербурга во время пожара

26-01-2022, 13:39

0

Сегодня, около пяти утра, патрульный экипаж Росгвардии заметили задымление в квартире одного из домов, расположенных на...

Подробнее
В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

В Воронеже пьяный американец избил российского полицейского

26-01-2022, 14:04

0

В Воронеже задержан 27-летний американец, который является фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении...

Подробнее
«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

25-01-2022, 21:54

0

Гражданам Российской Федерации объяснили, как обманули всех людей пожилого возраста во время осуществления механизма...

Подробнее