Инвестор Сосновский посоветовал гражданам в России сейчас не хранить сбережения в наличных

Экономический аналитик Григорий Сосновский предоставил рекомендации касательно обеспечения сохранности средств для вкладчиков. По словам эксперта, текущая геополитическая ситуация в стране создает дополнительные риски для наличных средств — поэтому лучше не хранить такие сбережения, а помещать их в различные активы. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский спрогнозировал потерю наличных средств своей покупательской способности — основной причиной этого называется нестабильная геополитическая ситуация в РФ. Аналитик указал, что вероятное введение новых санкций против России ограничат хождение долларовой валюты в стране — соответственно, необходимо заранее поместить такие средства в долларовые активы.

«Главным врагом стабильности валюты остается инфляция, которая обесценивает наличные средства. Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас совсем не время для кэша», - пояснил Григорий Сосновский.

Эксперт подчеркнул, что если РФ и США придут к открытому военному конфликту, то приобретение долларовой валюты станет практически неосуществимо в России.

«В любом случае, после пиковых взлетов всегда следует период спада — поэтому важно не торопиться и принимать взвешенные решения с учетом статуса геополитической ситуации между Россией и США», - рекомендовал Сосновский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700