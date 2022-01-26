Опубликован график начисление пенсий и социальных выплат в феврале

Карельское отделение Пенсионного фонда обнародовало график перечисления пенсий и других социальных выплат в феврале. Речь идет о графике, который актуален для пенсионеров, получающих выплаты в банках.

Клиенты Сбербанка в Петрозаводске получат пенсионную выплату 11 февраля, а в районах республики – 12 февраля. Жителям столицы Карелии, которые обслуживаются в других банках, перечислят выплаты 12 февраля, пишет ptzgovorit.ru .

22 февраля деньги начислят пожилым людям, которым выплату назначили после сентября 2015 года, клиентам «Почта Банка», «Московского кредитного банка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа Банка», а также гражданам, которые пожелали получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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