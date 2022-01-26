Опубликован график начисление пенсий и социальных выплат в феврале

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Карельское отделение Пенсионного фонда обнародовало график перечисления пенсий и других социальных выплат в феврале. Речь идет о графике, который актуален для пенсионеров, получающих выплаты в банках.
Клиенты Сбербанка в Петрозаводске получат пенсионную выплату 11 февраля, а в районах республики – 12 февраля. Жителям столицы Карелии, которые обслуживаются в других банках, перечислят выплаты 12 февраля, пишет ptzgovorit.ru.
22 февраля деньги начислят пожилым людям, которым выплату назначили после сентября 2015 года, клиентам «Почта Банка», «Московского кредитного банка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа Банка», а также гражданам, которые пожелали получать пенсию через банк ВТБ с 1 июня 2018 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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