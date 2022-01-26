Граждане России получат крупную выплату от ПФР в Сбербанке 31 января 2022 года

На следующей неделе россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Но для того, чтобы получить деньги, следует прийти в отделение банка лично.

На поступление средств могут рассчитывать граждане, которые получают российскую пенсию на территории Абхазии. Многие граждане соседней республики получают пенсию от ПФР. И для них устанавливается особый график перечисления денег.

Дата выплаты зависит от года рождения. Родившиеся до 1953 года выплату уже получили в предыдущие дни, пишет primpress.ru . А пенсионеры, родившиеся в промежутке от 1954 по 1956 год, получат деньги за январь в ближайший понедельник. Гражданам, которые родились с 1957 года, выплаты начнут выдавать с 1 февраля.

Стоит учесть, что получатели российских пенсий в Абхазии должны прийти в банк, куда поступят деньги, так как на карты средства не придут. В первую очередь речь идет о Сбербанке, где и можно забрать выплату. Но деньги можно получить в другом коммерческом банке, к которому привязан пенсионер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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