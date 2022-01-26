7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Пенсионный консультант Анастасия Киреева напомнила о возможности получения малоимущими гражданами материальной помощи от государства. Эксперт отметила, что такие денежные выплаты должны быть оформлены в определенный временной промежуток, иначе средства просто «сгорят». Об этом пишет «Primpress.ru».

Денежные пособия в размере от 2000 рублей предоставляются органами соцзащиты населения для малозащищенной категории граждан — включая и пенсионеров. Однако для оформления указанной помощи претендентам необходимо предоставить справку о своем доходе в местное отделении социальной защиты. Эксперт Анастасия Киреева отметила, что в ряде регионов помощь малоимущим гражданам носит целевой характер — к примеру, имеет вид электронных сертификатов, которые можно потратить на покупку товаров в определенных магазинах.

«Некоторые регионы предоставляют нецелевую помощь, размеры которой в среднем составляют 2000 рублей. Такие средства выдаются раз в квартал — иногда их выплачивают сразу на год вперед. В таком случае размер пособия составит около 7 тысяч рублей», - прокомментировала Анастасия Киреева.

Консультант дополнила, что малоимущие граждане также имеют право на денежную компенсацию в случае, если им не было предоставлено обязательное санаторно-курортное лечение — размер пособия в среднем составляет около 3300 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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