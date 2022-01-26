Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

С 2016 года в России не индексируют пенсии работающих пенсионеров, но пересчитывают их с учетом индексации уже после выхода на пенсию. Тем не менее, возможность получить прибавку к пенсии есть и у тех пожилых граждан, которые официально трудоустроены, передает PRIMPRESS .

28 января стало известно, что президент РВ Владимир Путин подписал закон об индексации страховых пенсий с 1 января 2022 года на 8,6%. И снова эта индексация по умолчанию коснется только неработающих пенсионеров. Тем не менее, отмечает пенсионный эксперт, получить рекордную за все последние годы доплату смогут и некоторые работающие пожилые граждане.

Прибавка будет начислена тем пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами. Пенсионный фонд не признает их работающими гражданами, поэтому они теперь имеют право на индексацию пенсий.

Поэтому для таких пенсионеров повысят фиксированную выплату до 6,5 тыс. рублей. Но стоит учитывать, что размер прибавки в каждом случае рассчитывается индивидуально, а в среднем по стране составит около 1,5 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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