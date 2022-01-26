Экономист Валентин Катасонов советует занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

Российский экономист Валентин Катасонов посоветовал перед обвалом доллара обналичить свои валютные сбережения.

Он прогнозирует, что вскоре американские власти повысят ключевую ставку, передает ИА DEITA.RU . Если они не пойдут на это, то уровень инфляции существенно повысится и возникнет угроза стагфляции. В такой ситуации инфляция будет расти, но она не будет давать экономического роста.

Но повышение ключевой ставки может спровоцировать в США масштабный кризис неплатежей, поскольку подорожает обслуживание кредитов, на которых, по сути, держится американская экономика. В итоге банки начнут требовать срочного погашения задолженности, что может спровоцировать так называемое «долговое цунами». И в результате экономика США остановится.

В такой ситуации обвалится доллар и тут же от доллара попытаются избавиться те, кто вложил в них свои накопления. Поэтому тем, кто накопил доллары, Катасонов рекомендует избавиться от них заранее, пока они еще хоть что-то стоят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700