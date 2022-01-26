Экономист Валентин Катасонов советует занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

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Российский экономист Валентин Катасонов посоветовал перед обвалом доллара обналичить свои валютные сбережения.
Он прогнозирует, что вскоре американские власти повысят ключевую ставку, передает ИА DEITA.RU. Если они не пойдут на это, то уровень инфляции существенно повысится и возникнет угроза стагфляции. В такой ситуации инфляция будет расти, но она не будет давать экономического роста.
Но повышение ключевой ставки может спровоцировать в США масштабный кризис неплатежей, поскольку подорожает обслуживание кредитов, на которых, по сути, держится американская экономика. В итоге банки начнут требовать срочного погашения задолженности, что может спровоцировать так называемое «долговое цунами». И в результате экономика США остановится.
В такой ситуации обвалится доллар и тут же от доллара попытаются избавиться те, кто вложил в них свои накопления. Поэтому тем, кто накопил доллары, Катасонов рекомендует избавиться от них заранее, пока они еще хоть что-то стоят.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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