Владельцы карт «Мир» получат выплату в размере 10 тыс. рублей в феврале

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
Национальная платежная система «Мир» предоставляет держателям пластика новую возможность. С 1 февраля они могут получить десять тысяч рублей. Но для этого необходимо принять участие в акции. Как рассказали в пресс-службе оператора карт, бонус получат все владельцы пластика в независимости от того, в каком банке он был выпущен.
Держатели карт смогут вернуть себе крупную сумму денег после оплаты товаров в сети магазинов техники и электроники ProStore. Всем покупателям начислят кэшбэк в размере 10%. Однако есть условие: речь идет о покупке техники компании Panasonic. Деньги вернут на счет в следующий после покупок месяц. То есть, всем, кто приобрел товар в январе, деньги придут на карту после 1 февраля.
Для того, чтобы деньги поступили на счет, владельцу пластика необходимо зарегистрировать свою карту на сайте или в приложении «Привет, Мир!».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...Подробнее
По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...Подробнее
В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...Подробнее
Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...Подробнее
Над территорией Швеции были замечены российские ударные беспилотники. Как пишет шведское издание «Aftonbladet», четыре...Подробнее
Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке. В результате...Подробнее
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко обсудили проблемы вывоза...Подробнее
Новую денежную выплату готовят российским гражданам. Получить средства в размере 12 тысяч рублей будет возможность у...Подробнее
Если силы НАТО предпримут попытку ударить по Калининграду, то атаку бросятся обивать половина немцев. Об этом заявил...Подробнее
Комментировать