Владельцы карт «Мир» получат выплату в размере 10 тыс. рублей в феврале

Сегодня, 10:49

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Владельцы карт «Мир» получат выплату в размере 10 тыс. рублей в феврале
Фото из открытых источников

Национальная платежная система «Мир» предоставляет держателям пластика новую возможность. С 1 февраля они могут получить десять тысяч рублей. Но для этого необходимо принять участие в акции. Как рассказали в пресс-службе оператора карт, бонус получат все владельцы пластика в независимости от того, в каком банке он был выпущен. 

Держатели карт смогут вернуть себе крупную сумму денег после оплаты товаров в сети магазинов техники и электроники ProStore. Всем покупателям начислят кэшбэк в размере 10%. Однако есть условие: речь идет о покупке техники компании Panasonic. Деньги вернут на счет в следующий после покупок месяц. То есть, всем, кто приобрел товар в январе, деньги придут на карту после 1 февраля.

Для того, чтобы деньги поступили на счет, владельцу пластика необходимо зарегистрировать свою карту на сайте или в приложении «Привет, Мир!».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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