Пожилых граждан в России ждет новый подарок в виде 11 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Очередной сюрприз ожидает всех без исключения пенсионеров РФ. Уже с февраля вступают в силу изменения в законодательстве, предоставляющие пенсионерам новую льготу.
По словам юриста Ирины Сиваковой, новые нормы позволят защитить права пенсионеров.
Речь идет о запрете судебным приставам взыскивать долги с граждан до размера федерального прожиточного минимума.
До настоящего времени взыскания с пенсий россиян имели определенные ограничения. Но приставы имели право на списание 40 процентов от пенсии. То есть, если человек имел минимальную пенсию, то жить ему практически было не на что.
В соответствии со вступающими в права новыми нормами на банковской карте пенсионера всегда должна оставаться минимальная сумма. В 2022 году это 10 882 рубля.
Как уточнила Сивакова, под нововведение не подпадают следующие долги: по алиментам, в связи со смертью кормильца, в случае совершения преступлений, а также по возмещению вреда здоровью. Данные задолженности будут взыскиваться в порядке, существующем и ранее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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