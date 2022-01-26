Пожилых граждан в России ждет новый подарок в виде 11 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Очередной сюрприз ожидает всех без исключения пенсионеров РФ. Уже с февраля вступают в силу изменения в законодательстве, предоставляющие пенсионерам новую льготу.

По словам юриста Ирины Сиваковой, новые нормы позволят защитить права пенсионеров.

Речь идет о запрете судебным приставам взыскивать долги с граждан до размера федерального прожиточного минимума.

До настоящего времени взыскания с пенсий россиян имели определенные ограничения. Но приставы имели право на списание 40 процентов от пенсии. То есть, если человек имел минимальную пенсию, то жить ему практически было не на что.

В соответствии со вступающими в права новыми нормами на банковской карте пенсионера всегда должна оставаться минимальная сумма. В 2022 году это 10 882 рубля.

Как уточнила Сивакова, под нововведение не подпадают следующие долги: по алиментам, в связи со смертью кормильца, в случае совершения преступлений, а также по возмещению вреда здоровью. Данные задолженности будут взыскиваться в порядке, существующем и ранее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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