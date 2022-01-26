ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

Сегодня, 00:09

0

Image 16+
ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля
Фото из открытых источников

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной выплаты в начале февраля.

Повышение касается выплат, которые летом 2021 года были введены в РФ. Речь идет о пособии для беременных женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и пособии для родителей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет в одиночку.

Перечисления данных пособий будет производиться 3 февраля. В этот день граждане получат пособия за январь, но уже в новом размере.

Дело в том, что с 1 января 2022 года в России вырос уровень детского ПМ и другие минимумы. А размер данных пособий напрямую зависит от этих показателей и составляет 50% размера ПМ. Так одинокие родители получают пособие равное половине детского ПМ. 

Например, в Приморском крае одинокие родители с февраля будут получать около 8 тысяч рублей. А вот беременные женщины имеют пособие в размере 50% минимума для трудоспособного населения. В том же Приморье это сумма - 8200 рублей.

Если взять средние цифры по стране, то выплата на детей от 8 до 17 лет равна 6100 рублей, а для беременных - 6900 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пенсионерам в России объявили об отмене новой индексации на 8,6%

Вчера, 23:24

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Вчера, 22:09

Военные России блокировали новые удары Израиля

Вчера, 19:44

Аналитик Бабин: рубль укрепится при налаживании отношений России и Запада

Вчера, 18:59

Депутат Госдумы Бессараб рассказала, при каких условиях могут лишить пенсии

Вчера, 18:44

Центробанк предупредил всех, у кого есть наличные деньги

Вчера, 16:14

Все, у кого есть любая карта Сбербанка, получат новую возможность с 28 января

Вчера, 15:39

С 28 января появится новая беда для всех пенсионеров России

Вчера, 14:04

Курс доллара растет после заявления Пауэлла

Вчера, 12:54

Власов сообщил гражданам в России о увеличении пенсии сразу на 2 тыс. 200 рублей

Вчера, 11:54

Некоторые жители России получат по 1 тыс. рублей от соцзащиты до 28 января 2022 года

Вчера, 10:39

Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Вчера, 09:44

Назван период стажа, который не учтут для пенсии России

Вчера, 09:09

В Институте экономики России предлагают выплатить всем гражданам по 130 тыс. рублей

26-01-2022, 23:19

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

26-01-2022, 20:54

Россиянам рассказали, как досрочно погасить долг по ипотеке

26-01-2022, 20:19

Часть пожилых граждан в России получит по 10 тыс. рублей в 2022 году

26-01-2022, 19:09

«Не девальвация, а намного хуже». Экономист Заборцев объяснил, что ждет россиян в феврале

26-01-2022, 09:24

«Людей обманули». Раскрыта новая ложь об индексации пенсий в РФ

25-01-2022, 21:54

Политолог Гращенков прокомментировал налог на сбережения в России

25-01-2022, 21:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

26-01-2022, 20:54

0

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...

Подробнее
Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Вчера, 09:44

0

В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...

Подробнее
Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

Popular Mechanics: американские войска в Европе могут ввязаться в бой с Россией

25-01-2022, 11:04

0

Американский эксперт Кайл Мизоками полагает, что действия США могут спровоцировать войну с Россией. То, что США готовы...

Подробнее
Разовая выплата 7000 рублей некоторым пенсионерам в РФ придет с 1 февраля

Разовая выплата 7000 рублей некоторым пенсионерам в РФ придет с 1 февраля

25-01-2022, 20:54

0

Часть пенсионеров в России с 1 февраля 2022 года может рассчитывать на новую единовременную выплату. Ее размер составит...

Подробнее
Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга

Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга

25-01-2022, 09:14

0

Горел доходный дом, расположенный на Лиговском проспекте. Вчера около 3:00 ночи огненная стихия охватила жилой...

Подробнее
Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

Петербуржцы в Сети высмеяли популизм Беглова

25-01-2022, 11:56

0

Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд

В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд

25-01-2022, 14:59

0

По сообщению экстренных служб, ими вчера вечером был принят сигнал о несчастном случае с ребёнком, который провалился...

Подробнее
ПФР выдаст россиянам доплату индексации на 8,6% в феврале

ПФР выдаст россиянам доплату индексации на 8,6% в феврале

25-01-2022, 10:14

0

В Пенсионном фонде рассказали о доплате, которую смогут получить многие пенсионеры вместе с выплатой в феврале. Речь...

Подробнее
Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

Над стратегическими объектами Швеции появились четыре российских дрона

25-01-2022, 20:29

0

Над территорией Швеции были замечены российские ударные беспилотники. Как пишет шведское издание «Aftonbladet», четыре...

Подробнее
В Ленинградскую область продолжают свозить мусор из Петербурга

В Ленинградскую область продолжают свозить мусор из Петербурга

25-01-2022, 17:13

0

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко обсудили проблемы вывоза...

Подробнее