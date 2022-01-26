ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной выплаты в начале февраля.

Повышение касается выплат, которые летом 2021 года были введены в РФ. Речь идет о пособии для беременных женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и пособии для родителей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет в одиночку.

Перечисления данных пособий будет производиться 3 февраля. В этот день граждане получат пособия за январь, но уже в новом размере.

Дело в том, что с 1 января 2022 года в России вырос уровень детского ПМ и другие минимумы. А размер данных пособий напрямую зависит от этих показателей и составляет 50% размера ПМ. Так одинокие родители получают пособие равное половине детского ПМ.

Например, в Приморском крае одинокие родители с февраля будут получать около 8 тысяч рублей. А вот беременные женщины имеют пособие в размере 50% минимума для трудоспособного населения. В том же Приморье это сумма - 8200 рублей.

Если взять средние цифры по стране, то выплата на детей от 8 до 17 лет равна 6100 рублей, а для беременных - 6900 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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